Ivana Mrazova su Luca: «Vorrei che fossimo sempre così in crisi...»

Belen Rodriguez e Stefano De Martino traslocano: la nuova super casa nel quartiere vip

Le voci di una presunta crisi traa si sono susseguite con forza nelle ultime ore, alimentate anche da un'indiscrezione di Chi.La rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini, infatti, aveva rivelato che la coppia nata grazie al Grande Fratello Vip avrebbe rinunciato all'ultimo alla partecipazione di Pechino Express, la trasmissione di RaiDue che andrà in onda il prossimo febbraio. Un indizio, questo, che avrebbe contribuito a far parlare della presunta crisi tra. Negli ultimi tempi, poi, i due sarebbero stati distanti per qualche tempo, anche perché Ivana era andata inper un intervento e Luca era andato inper seguire il fratello Gianmarco al Gran Hermano Vip., tuttavia, hanno deciso di smentire ogni voce, attraverso alcune divertenti 'storie' di Instagram, come quella in cui si vede la coppia scherzare mentre fa la spesa, acquistando tante verdure e scegliendo solo prodotti salutari. Poco prima, però, l'ex tronista di Uomini e Donne aveva risposto in maniera dura e un po' polemica per smentire le voci di crisi: «Non c'è nessuna crisi tra me e Luca, se fosse una crisi, vorrei vivere sempre in crisi. Non c'è nessuna discussione e non sentiamo nemmeno la necessità di rispondere, se uno si inventa delle cose è inutile che io debba rispondere. E poi non ve ne frega nemmeno niente di parlare di gente che considerate niente, ma rispondete solo alle persone di cui avete stima e considerazione».