Belen Rodriguez e Stefano traslocano: la nuova super casa nel quartiere vip

Negli ultimi tempi ci sono state diverse novità per Belen Rodriguez . I due sono tornati insieme dopo una lunga separazione, hanno trascorso le vacanze insieme e condotto due programmi televisivi ed ora sono pronti a cambiare casa.La coppia infatti, oltre a trascorrere l'estate a Ibiza, ha prima partecipato a “La notte della Taranta e poi condotto il “Festival di Castrocaro”, con Stefano ora impegnato in solitaria al timone di “Stasera tutto e possibile”. Al fortunato periodo professionale e sentimentale arriva un’ulteriore positiva novità col trasferimento in una nuova casa.Belen e De Martino infatti, come fa sapere “Diva e donna”, hanno deciso di spostarsi in, dove gli immobili non sono per tutte le tasche, dato che il prezzo per metro quadro si aggira intorno agli 8mila euro. I due hanno previsto di fare le cose in grande prendendo in affitto il terzo piano e l’attico dello stabile, dove infatti ci sono i lavori in corso…