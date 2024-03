Lorella Cuccarini balla "La notte vola" con uno spacco vertiginoso a Michelle Impossible: «Meravigliosa»

Lorella Cuccarini è stata una delle ospiti della prima puntata di Michelle Impossible, il varietà condotto da Michelle Hunziker. La cantante e ballerina ha letteralmente infuocato il palco insieme alla conduttrice svizzera con cui si è divertita a cantare, a ballare e a ridere su racconti di tempi passati.

La professoressa della scuola di Amici, però, ha attirato l'attenzione dei suoi fan anche per tutti gli outfit che ha proposto durante la serata e un abito, in particolare, è stato molto commentato anche su X (Twitter).

Il vestito lungo e rosso con spacco vertiginoso, con cui Lorella ha ballato cantando "La notte vola", ha incantato migliaia di telespettatori italiani che si sono complimentati per la perfetta forma fisica.

L'esibizione di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini e Michelle Hunziker hanno condiviso il palco in più momenti della serata. Prima, si sono esibite sulle note del brano "Fame" dove hanno cantato e ballato anche insieme al corpo di ballo. Poi, hanno intrattenuto il pubblico parlando tra amiche e ricordando i tempi ormai andati, la conduttrice ha detto a Lorella che uno dei suoi brani più famosi, "La notte vola", è ricordato ancora oggi a memoria da tutti. Quindi, la ballerina ha cominciato a muovere i passi della coreografia della canzone e il suo vestito ondeggiava in modo "pericoloso", anche se, fortunatamente, non c'è stato spazio per alcun imprevisto dell'ultimo minuto. L'abito rosso, il talento di Lorella nel saper coinvolgere il pubblico e la sua spigliatezza e simpatia hanno conquistato tutti anche sui social. Qualcuno ha scritto: «Meravigliosa» oppure «Quanto mi piacerebbe vederla condurre uno show tutto suo».

La dedica di Lorella a Michelle

Al termine della prima puntata di Michelle Impossible, Lorella Cuccarini ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram e ha dedicato un pensiero a Michelle Hunziker. Queste le sue parole: «Cara Michelle, è stato speciale e molto divertente dividere la scena con te!».