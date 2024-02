Lorella Cuccarini, chi è la co-conduttrice della serata cover: la dieta a 58 anni, il rapporto con Pesaro, la figlia Chiara, il marito e la malattia

Lorella Cuccarini è la co-conduttrice della quarta serata di Sanremo, dedicata ai duetti e alle cover dei 30 cantanti in gara. Dopo Marco Mengoni, Gorgia e Teresa Mannino, sarà lei ad affiancare Amadeus sul palco dell'Ariston. Per la conduttrice, un ritorno al Festival annunciato da una telefonata. La più amata dagli italiani ha avuto per tanto tempo un legame con le Marche, in particolare con Pesaro, come testimonial delle cucine Scavolini. Andiamo a vedere chi è: dalla carriera alla vita privata.