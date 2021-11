La Regina Elisabetta, è scontro con i medici. L'indiscrezione: «Vuole andarci a tutti i costi»

La Regina Elisabetta ha 95 anni e deve stare attenta alla sua salute. Un mese fa circa è stata ricoverata per alcuni accertamenti e da allora le viene fortemente raccomandato il riposo. La sovrana, tuttavia, non vuole rinunciare agli eventi che riguardano la sua famiglia. Se ha accettato di buon grado di delegare gli impegni istituzionali, lo stesso non si può dire per alcune celebrazioni familiari.

La Regina Elisabetta tiene particolarmente al battesimo congiunto dei figli di due sue nipoti, la principessa Eugenie e Zara Tindall. Per questo, secondo un'indiscrezione, si sarebbe ribellata ai medici. Una situazione che ha portato la tensione a palazzo.

La sovrana sarebbe intenzionata a disobbedire ai medici. La fonte di Bukingham Palace ha fatto sapere che la regina è molto “agguerrita” a riguardo ed è pronta a impuntarsi. La cerimonia si svolgerà nella cappella di All Saints.

