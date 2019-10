Kasia Smutniak: «La mia famiglia si è vergognata di me per dieci anni»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Vengo da unamilitare, si sono vergognati per una decina di anni”, Kasia Smutniak è un’attrice di successo, ma la sua famiglia non ha troppo gradito la sua scelta di fare parte del mondo dello spettacolo anche quando lei ha raggiunto il successo.Col tempo poi si sono arresi: “Per un'altra decina hanno pensato che avessi ancora tempo per fare qualcosa di serio – ha fatto sapere a “I Lunatici” sulle frequenze di Radio2 - Ora invece sono contenti, si sono arresi all'idea che faccio questo nella vita. Il mondo dello spettacolo era una cosa molto lontana da quello che si faceva prima nella mia famiglia. A 16 anni ho preso il brevetto da pilota di alianti".Il suo modo del lavoro ultimamente si è molto complicato: “Nel lavoro ogni cosa è una prova. Ogni incontro, ogni provino, è una prova costante. Ti senti costantemente alla prova. Quando avevo meno da perdere, compreso la faccia, era tutto più semplice, e già stavo in ansia. Adesso le aspettative si sono alzate e l'ansia è ancora di più. Io ho iniziato a lavorare prestissimo”.Sempre bella, ha un buon rapporto con la sua immagine: “E' cambiato nel tempo, ora mi sento molto più sicura rispetto a dieci, venti o cinque anni fa. Ho fatto pace e non mi sfottete perché è una cosa importante. Ogni donna, ogni persona, pensa di non essere mai abbastanza. Ma deve imparare ad accettarsi. E' un processo che sto imparando”.