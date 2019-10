Adriano Celentano torna in prima serata su Canale 5 cosa ha deciso Mediaset

Si chiamerà 'Adriano', la grafic novel di Adriano Celentano che andrà in onda nei prossimi mesi in prima serata su Canale 5. A quanto apprende l'Adnkronos infatti la data dello show non è stata ancora decisa ma già durante la presentazione dei palinsesti a luglio, l'amministratore delegato di Mediaset Piersilvio Berlusconi aveva annunciato «un nuovo progetto in 5 puntate con presenza del molleggiato in onda».



Mediaset quindi ci riprova nonostante il flop dello scorso anno. Lo show infatti fu interrotto dopo appena quattro puntate a causa dello scarso gradimento del pubblico. E pare che questa volta il molleggiato ci metterà veramente la faccia, a differenza della scorsa stagione dove si presentò solo per pochi minuti e che nell'ultima puntata non si fece neanche vedere. Lo spettacolo si preannuncia quindi un vero e proprio one man show. Intanto ieri Mediaset ha annunciato di voler posticipare la programmazione della nuova edizione di 'Grande Fratello Vip' a inizio 2020, «nel quadro dell'ottimizzazione generale del palinsesto e della massimizzazione dei ricavi pubblicitari, anche alla luce di risultati d'ascolto superiori alle stime previste».

