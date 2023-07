Karina Cascella: «Cesara Buonamici opinionista al Gf Vip? Il problema non è lei...». La frecciatina al veleno

Negli anni si è più volte collegata con Alfonso Signorini per le anticipazioni serali, ora Cesara Buonamici commenterà in studio le vicende della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Grandi cambiamenti anti-trash per questa nuova edizione del reality. Tuttavia, la partecipazione della conduttrice del Tg5 ha fatto però molto discutere e nelle ultime ore, anche Karina Cascella, l'ex opinionista di Uomini e Donne, ha espresso la sua opinione in merito a tale situazione nelle sue Instagram stories. Andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

«Mi pare di aver capito che l'intento sia di dare più serietà e soprattutto educazione al programma che più volte ha toccato il fondo da questi punti di vista - ha sottolineato Karina Cascella nelle sue Instagram stories -.

Quindi ottima scelta a me lei piace molto. Volto rassicurante, familiare e grande professionalità. Il problema non è lei...».

Poi, l'ex opinionista di Uomini e Donne ha ribadito il suo parere riguardo all'addio di Barbara D'Urso a Mediaset. «Ho già parlato di questa cosa - ha sottolineato Karina Cascella -. Ribadisco che sarebbe stato bello se le fosse stata data la possibilità di salutare il pubblico e di chiudere un ciclo durati molti anni. Capisco anche che apportati dei cambiamenti si voglia far partire la stagione già in modo diverso sin da subito senza spezzare l'anno facendo partire la nuova conduzione da gennaio. Ci sono dei cicli nella vita: le cose finiscono ma si riparte».