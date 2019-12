Le figlie di Julio Iglesias fanno il pieno di like su Instagram

Ultimo aggiornamento: 21:04

«Io e il mio 50%». Victoria e Cristina, baciate dal sole di Las Palmeras, regalano ai social una delle foto più apprezzate della domenica. Le gemelle Iglesias, figlie di Julio, sono in vacanza in attesa del capodanno. Insieme fanno 200 mila follower su, sono molto attive e condividono spesso insieme i post delle loro giornate. Da quasi un anno sono sbarcate nel mondo della maggiore età, sempre accompagnate dallo sguardo protettivo della famiglia, di mammae, appunto, paà Julio. Il cantante nato a Madrid nel 1943 ha avuto le due gemelle dalla seconda moglie olandese nel 2001.Victoria e Cristina, sorellastre di, hanno già fatto passi da gigante nel mondo della moda. L'anno che sta per finire le ha viste protagoniste soprattutto grazie alla loro apparizione al Metropolitan Museum Art di New York. Qui dove si è tenuto, il maggio scorso, il famoso Met Gala. Nella rassegna fashion dedica alla raccolta fondi per ilc'erano anche le due ragazze. Victoria e Cristina parlano perfettamente olandese, inglese e spagnolo e, secondo gli esperti del settore, sono destinate a una grande carriera. Nate il 1 maggio 2001 a Miami, sono sempre state abituate a stare sotto i riflettori dello spettacolo. A 16 anni erano già finite in copertina. Quella di ¡HOLA!, magazine in lingua spagnola, fotografate dal francese Patrick Demarchelier.