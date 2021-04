Londra, il giallo delle gemelle di 13 anni sparite da 6 giorni: nessuno le ha più viste

LONDRA - Giallo a Londra. La polizia sta cercando due sorelle gemelle di 13 anni, scomparse dalla loro casa nel sud-ovest della Capitale inglese quasi una settimana fa. Poppy e Lily Myers sono state viste l'ultima volta su Egerton Road, Twickenham, a ovest di Londra, intorno alle 14:00 di sabato 3 aprile. Sono state segnalate come disperse lo stesso giorno. Da quel momento, di loro non si è saputo nulla. Nessuno sembra averle più viste.

Entrambe le ragazze sono alte circa 1,60 cm e di corporatura snella. Poppy indossava un lungo cappotto bianco e stivali da equitazione al ginocchio quando è stata vista l'ultima volta, e Lily indossava pantaloni neri e stivali neri.

Gli agenti dell'unità di salvaguardia della polizia ritengono che le gemelle abbiano avuto contatti recenti con alcuni amici e hanno chiesto a tutti i genitori - che credono che i loro figli conoscano Poppy e Lily - di scoprire se sono stati in contatto con loro. In questo caso devono telefonare alla polizia. Chiunque veda Poppy o Lily deve chiamare il 999, il numero delle emergenze.

