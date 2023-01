Antonella Fiordelisi incinta al Gf Vip? «Un video svela la verità». Poi l'annuncio agli altri vipponi

Antonella Fiordelisi incinta di Edoardo Donnamaria? Dopo il mistero del ritardo delle mestruazioni e del test di gravidanza la concorrente del Grande Fratello Vip ha spiegato cosa è successo. Ammettendo di avere una relazione molto focosa con Edoardo Donnamaria, con cui avrebbe regolarmente rapporti all'interno della casa, ha avuto il dubbio che potesse esserci stata una "svista".

La confidenza

Antonella aveva confidato a Nikita: «Ho un ritardo di due giorni. Non lo so se è possibile. Giuro…tutti giorni. Quello è scemo, che devo fare». Da qui era nato il caso della sua gravidanza che ha lasciato i telespettatori con il fiato sospeso per giorni fino a quando la stessa Fiordelisi ha fugato ogni dubbio annunciando l'arrivo delle sue mestruazioni. In una clip, che sta facendo il giro della rete, si vede l'ex sportiva affermare: «Mi sono venute le mie cose».

Il futuro della coppia

Intanto i Donnalisi continuano a far discutere e sognare i loro followers tra liti e riappacificamenti. Mentre tra le persone che li conoscono da casa le opinioni sono divergenti, ci si chiede come e se proseguirà la storia d'amore tra loro due una volta usciti dal gioco.