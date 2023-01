GFVip, Stefano Fiordelisi attacca la Murgia e De Donà ma il web si scatena: ecco il motivo

Stefano Fiordelisi, padre di Antonella, torna a far parlare di sè e genera ancora polemiche. Non parlando più della figlia, che sembra lontana ormai da dinamiche interessanti di gioco visto che Donnamaria sembra averla messa da parte e Antonino è fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, si concentra su altri personaggi, ma il modo in cui lo fa non piace al web.

I tweet su due concorrenti

Stefano si scaglia contro la Murgia, una delle nominate da Antonella, dicendo che se dovesse andare avanti lui lascerebbe anche Twitter (dopo aver abbandonato Instagram). Poi si rivolge con un nomignolo poco carino a un'altra concorrente: «Comunque nel caso dovessi cancellarmi vi dico che la concorrente che più mi sta sui maroni e’ gufo triste. Cerchiamo di spedirla prossimamente a casa». Gufo triste potrebbe essere Giaele De Donà ma la motivazione del nikname non è piaciuta al web.

Le polemiche

Forse Stefano l'ha appellata in quel modo dopo che Giaele ha di recente raccontato la sua infanzia difficile: da piccola l’influencer si era infatti dovuta occupare del fratello Matthias nel periodo in cui la madre si era gravemente ammalata. I seguaci del GF Vip hanno considerato per questo l'appellativo offensivo e accusato Fiordelisi di essere inopportuno.