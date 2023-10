Rosanna Fratello critica Loretta Goggi: «Gelosa di me, lei fa l'imitatrice e non la cantante»

Non scorre buon sangue tra Rosanna Fratello e Loretta Goggi. La cantante, dopo aver visto Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti, ha espresso le sue considerazioni in merito alle opinioni di Loretta Goggi sulla sua canzone e sulla sua vocalità. Insomma, Rosanna Fratello ha voluto rispondere a tono. Ma andiamo a vedere cosa ha detto la cantante nel dettaglio.

La polemica è nata in merito alle opinioni di Loretta Goggi sul modo di cantare di Rosanna Fratello in seguito all'imitazione di Pamela Prati di "Sono una donna, non sono una Santa" a Tale Quale Show. «Non è la prima volta che parla di me e questa volta ho pensato di difendermi - ha sottolineato Rosanna Fratello in un'intervista a Tag 24-. Lei a Tale Quale Show ha parlato del mio vibrato ma in realtà io non avevo un vibrato primaa e non ce l'ho neanche oggi».

La cantante ha aggiunto: «Ai tempi di Canzonissima ci siamo incontrate e anche in altre trasmissioni, ma non è mai successo niente.

Lei ha una sua artisticità e io la mia. Io con la mia personalità dopo 50 anni sono ancora qui e porto con me un brano iconico. Se ne faccia una ragione. La sua vocalità è anonima, anche perché lei fa l’imitatrice e non la cantante. Lei deve rispettare la mia professionalità e non può scimmiottare il mio vibrato come ha fatto in diretta. Ma poi lei pensa che “Taratapunzi-e” sia un brano migliore di “Sono una donna non sono una Santa”? Che il testo sia migliore? Ma è una cag*ata. Non ho mai litigato con lei».