Ilary Blasi multata a Roma dopo video sfottò sui Rolex: le foto su Chi

C'è un tempo per tutto, specialmente se si parla di Rolex. C'è tempo per fare video, sfottò e prendersi pure una multa. Nei giorni scorsi Ilary Blasi ha spiazzato tutti condividendo tra le storie del suo profilo Instagram un breve video in cui lanciava una frecciatina a Francesco Totti (che ha anche taggato) mentre era davanti ad un negozio di Rolex. Un video che si rifaceva ovviamente alle ormai famose parole di Totti che ha accusato la showgirl di avergli sottratto una preziosa collezione di orologi (e lui per ripicca le ha rubato borse e scarpe). Ecco, dopo quel video girato nel centro storico di Roma e ovviamente diventato virale sul web, sembra che la conduttrice sia tornata alla propria auto, una smart parcheggiata in divieto di sosta, e abbia trovato i vigili ad aspettarla pronti a portarle via la macchina con il carroattrezzi. Lo racconta il settimanale Chi che avrebbe documentato tutto, con tanto di foto.

Cosa è successo

Ilary Blasi era in compagnia della sua amica, la parrucchiera Alessia Solidani, la stessa che Totti ha accusato essere la complice nella storia della conduttrice con il suo presunto amante, per un pomeriggio di shopping. La conduttrice, infatti, pur vivendo nella mega villa all'Eur che (ancora per poco) sembra condividere con Totti, è un habituè del centro di Roma. Ama passeggiare tra le stradine del centro, tra negozi alla moda e ristoranti come dimostrano le storie che lei stessa pubblica spesso sul suo profilo Instagram. Solo che qualche giorno fa si è forse fatta un po' prendere la mano e mentre camminava davanti al negozio Rolex si è fatta un video in cui mimava di sgraffignare qualcosa. Il video è rimbalzato sui social, provocando l'ilarità di molti. Un po' meno quella di Totti immaginiamo. Solo che quel pomeriggio le è costato una bella multa.

Nelle immagini pubblicate dal magazine diretto da Alfonso Signorini, infatti, Ilary torna a riprendere l’auto parcheggiata, a quanto pare, in una zona vietata. Ad attendere la conduttrice, ci sono i vigli urbani. Ilary, dopo aver mostrato i documenti sarebbe tornata a casa con una multa. Una piccola disavventura che sopraggiunge pochi giorni prima della tanto attesa udienza, venerdì 14, in tribunale durante la quale verranno affrontati alcuni punti cruciali emersi nelle ultime settimane che interessano l’ormai ex coppia storica.La nuova casa di Totti

Intanto sembra che la storia d'amore tra Totti e Noemi Bocchi vada sempre più a gonfie vele. Tanto che il capitano avrebbe preso in affitto una casa a Roma Nord (tradendo la sua Roma sud) proprio per stare più vicino a lei. E c'è chi dice che i due siano già pronti a vivere insieme. La nuova casa sarebbe un attico di 350 metri quadrati, con mega terrazzo panoramico su Roma, a Vigna Stelluti, a pochi metri da Corso Francia. L'appartamento, completamente ristrutturato, e duqnue già pronto per essere abitato, si trova in un condominio con piscina e campi da tennis, dai prezzi stellari. Per una metratura del genere, infatti, le cifre richieste vanno dai 4 ai 5 mila euro al mese, più quasi mille euro di condominio. Al momento Totti e Noemi continuano a vedersi quasi ogni sera a casa di lei, nel quartiere di Cortina D'Ampezzo, dove passano serate con i figli come una vera e propria famiglia allargata. E chissà se, come una vera famiglia, non andranno a vivere tutti sotto lo stesso tetto.