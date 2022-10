Totti e Ilary, le scarpe griffate sottratte dopo le borse: sparita dal guardaroba tutta la collezione

Totti e Ilary, il romanzo infinito ha un nuovo capito. Non solo borse, Francesco Totti avrebbe sottratto dal guardaroba di Ilary Blasi anche delle scarpe di lusso. La nuova indiscrezione è stata riportata da Il Messaggero, che oltre alla scomparsa di un centinaio di paia di sandali e décolleté firmati, menziona anche la scomparsa di alcuni gioielli. Motivo per il quale, la conduttrice avrebbe subito presentato un ricorso d'urgenza davanti al Tribunale di Roma, chiedendone la restituzione.

Cosa è successo

Secondo il quotidiano romano, la cabina armadio di Ilary nella villa al quartiere Eur sarebbe di fatto stata svuotata tra abiti e sandali griffati Jimmy Choo, Chanel, Le Silla, Casadei. Oltre alle sneakers marchiate Gucci dal valore di migliaia di euro. Un bottino non indifferente, che Ilary pretende gli venga restituito per intero, insieme alle borse sottratte dall'ex marito in precedenza.

Un giochetto architettato dal Capitano per provare a riavere indietro i suoi amati orologi Rolex, per i quali il calciatore però non ha ancora presentato ricorso.

I due si incontreranno presto, nelle aule del tribunale civile di Roma per la prima udienza fissata venerdì 14 ottobre che la showgirl ha richiesto d'urgenza per riottenere scarpe, borse e gioielli che sono spariti dal suo guardaroba. Sembra invece che i due abbiano raggiunto un accordo sulla maxi villa all’Eur, dove continueranno a vivere Ilary Blasi e i tre figli Cristian, Chanel e Isabel.