Ilary Blasi, weekend romantico a Istanbul: la foto a cena (scattata da Bastian?) fa impazzire i follower

Ilary Blasi è a Istanbul, in Turchia e lo ha fatto sapere ai suoi follower tramite alcune storie Instagram che ha pubblicato sul proprio profilo. La conduttrice romana non è solita anticipare ai follower se ha in programma un viaggio o qualche gita fuori porta: di solito, posta contenuti direttamente sul posto, così i suoi ammiratori sono sempre aggiornati sul luogo in cui si trova. Una foto di Ilary ha riscosso molto successo tra i follower.

Ilary Blasi ha deciso di trascorrere il ponte di Ognissanti in Turchia: qualche giorno di relax prima di tornare a Roma.

La conduttrice, quindi, ha pubblicato diverse storie Instagram in cui mostra di essere in un locale che dà proprio sullo stretto del Bosforo in Turchia e, infatti, dalle foto scattate si intravede la Basilica di Santa Sofia illuminata. Ma il panorama che ha attirato l'attenzione dei suoi follower è un altro: Ilary seduta al tavolo del ristorante con un vestito a fantasia floreale, guanti chiari per completare l'outfit, capelli sciolti e sguardo magnetico verso la telecamera.

I suoi follower sono certi che dietro alla telecamera ci fosse il suo Bastian Muller che è il suo compagno ormai da diverso tempo. Insieme, i due innamorati stanno visitando il mondo.