Ilary Blasi, le rivelazioni su Totti in Unica: «Ho visto la sua macchina sotto casa di Noemi: lui negava. Ho provato schifo. Facevamo sesso regolarmente»

È uscito “Unica” il docufilm di Ilary Blasi e si parte con il botto. «Ora vi racconto la mia storia». E si parla anche di intimità. La separazione (e anche il matrimonio) tra la showgirl e Francesco Totti è stato il caso di cronaca rosa piu' discusso. Prima i rumors, poi le smentite e infine le conferme. Ma chi ha tradito chi? Di chi è la "colpa" della fine della storia che per oltre 20 anni ha fatto sognare i piu' (e anche i meno) romantici? I giornali di gossip hanno scritto tutto, ma ora è lei a raccontare la sua versione dei fatti. E da stamattina su Twitter (ops X) non si parla d'altro.

Ilary Blasi, la prima "bomba" su “Unica”

Già il teaser aveva fatto discutere. Con Ilary provata che raccontava il momento in cui ha scoperto di essere stata tradita. «A chi credo? Ai giornalisti o a mio marito?». Infine nella clip le lacrime: «Io non potevo credere che l'uomo che è stato accanto a me per vent'anni, metà della mia vita, avesse fatto una cosa del genere». Il resto è storia che conosciamo alla perfezione: da Noemi Bocchi alla guerra dei Rolex, il gossip si è mai risparmiato.

L'intimità

Nel docufilm però Ilary ripercorre proprio quei momenti in cui ha scoperto che le voci su Noemi e Francesco non erano solo voci e risponde alle domande che tutti ci siamo fatti. «Non avevamo problemi, eravamo una coppia allegra».

Ecco come ha scoperto tutto

E lei stessa a dire che non sapeva se credere alle voci o al marito, ma poi una volta Totti torna a casa con la figlia piccola Isabel con una serie di regali, e li comincia a insospettirsi. «Mi dice che sono dei regali, che ha conosciuto nuovi amichetti nuovi. Chiedo i nomi e a quel punto mi ricordo dagli articoli di giornale che questa ragazza (Noemi, ndr) aveva dei figli. Unisco i puntini e faccio delle chiamate per capire come si chiamavano i bambini: coincideva tutto. E prendo coscienza del fatto che è tutto vero». Ma Ilary voleva essere certa: «Volevo vedere con i miei occhi e volevo avere delle prove, perché Francesco non l’avrebbe mai ammesso. La sera del 2 luglio dice che ha una cena. Io riesco a trovare il civico dove abitava la ragazza, arriviamo (si era fatta accompagnare da un’amica) e c’era la macchina parcheggiata. Ho fatto una foto all’auto, ma sono stata zitta». Ma voleva essere certa così assume un investigatore. «Ma l’investigatore si è fatto sgamare, quindi Francesco sa che io so. E pensare che la sera prima mi aveva cercato sessualmente e io ovviamente l’avevo evitato. Lui non ammetteva, gli dico: basta so tutto. Alla fine lo ammette, ma come frequentazione leggera: era bravo a dire cazzate». E questa è la fine di una storia che era iniziata come una favola: «Io ho sposato Francesco Totti per amore, non per soldi».

La vacanza con Bastian

Nel frattempo mentre i telespettatori di Netflix stanno condividendo sui social frame del documentario, Ilary Blasi passeggia felice e sorridente tra le strade di New York con Bastian Muller, l'uomo che le ha fatto tornare il sorriso dopo la fine del suo matrimonio.