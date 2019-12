Ilary Blasi: «Io e Francesco Totti? Siamo sempre in crisi perché siamo schivi!»

É crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti? «Sono anni che se ne parla - confida la show-girl in un'intervista al settimanale F - la verità è che io e Francesco siamo schivi». Da un po' si rincorrono voci su un possibile addio tra l'ex capitano della Roma e la moglie, legati dal 2005. La coppia ha tre figli Cristian, Chanel e Isabel, fa di tutto per tenerli lontani dai riflettori e proteggere la loro privacy. «Perché sono anni che dicono che io e Francesco siamo in crisi? Perché siamo schivi – ha spiegato Ilary nell'intervista - A volte i paparazzi sono così disperati che ci pregano di darci un bacio. Non abbiamo mai voluto, io mi vergogno, non amiamo le effusioni in pubblico».

«Ma quest’estate, in barca, abbiamo fatto un’eccezione – ha confessato Ilary - Con noi c’erano i nostri amici che ci hanno tenuto il gioco: appena vedevano i fotografi si nascondevano e ci davano il tempo: “Tre, due, uno, bacio”. É stato divertente. Ma non è che l’amore lo dimostri baciandoti. Ne ho viste tante di coppie fare effusioni e poi lasciarsi».

GUARDA ANCHE:

Totti e Ilary Blasi sorpresi a letto: il momento intimo finisce su Instagram

La show-girl attualmente è lontana dalla tv e si dedica alla famiglia. Ha lasciato le Iene, programma che conduceva da diversi anni, e ha debuttato con EuroGames, un nuovo show ispirato a Giochi Senza Frontiere presentato con Alvin. Nell’intervista Ilary ha parlato anche del suo aspetto fisico e della dieta che segue, ha confessato che le piace magiare bene e di non seguire un regime alimentare molto rigido. «Io mangio sano che è diverso – ha confessato - Poi c’è anche il periodo in cui esagero, perché il cibo è al primo posto per me tra i piaceri della vita».

Ultimo aggiornamento: 11:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA