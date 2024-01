Ilary Blasi vola da Bastian, cena di sushi a Francoforte: lui la segue in bagno al ristorante e... le scatta una foto

Ilary Blasi vola a Francoforte. La conduttrice, dopo aver annunciato l'uscita del suo libro, ha trascorso il fine settimana insieme al compagno Bastian Muller, che è proprio originario della città tedesca. Ilary, più volte anche nei mesi scorsi, si è recata in Germania dal compagno che le scatta sempre molte foto. Una, in questo caso, ha incuriosito i fan, perché è stata scattata in bagno al ristorante di sushi.

Le storie Instagram di Ilary Blasi

Ogni volta che Ilary Blasi viaggia o visita un Paese europeo e non, ama immortalare i vari momenti e i diversi istanti. Quindi, si mette in posa davanti a panorami mozzafiato oppure a città illuminatissime e, così, è successo nelle scorse ore, quando la conduttrice si è lasciata fotografare con Francoforte di notte, sullo sfondo. Ilary assume diverse pose: prima sorride verso l'obiettivo e, poi, guarda in basso. Infine, nelle ultime storie pubblicate, mostra ai suoi fan di essere in un ristorante che serve quello che sembra cibo orientale. Poi, posta un'altra immagine in cui si lascia immortalare nel bagno del locale, i quali colori si intonano alla perfezione con l'outfit color beige di Ilary. La conduttrice deve avere apprezzato, particolarmente, l'arredamento e i marmi presenti perché ha mostrato ai fan vari dettagli.

Ilary Blasi e i viaggi

Ilary Blasi, durante la sua ultima intervista a Verissimo, aveva raccontato a Silvia Toffanin che, dopo la separazione da Francesco Totti, aveva riscoperto una sua vecchia passione: viaggiare. Insieme al compagno Bastian Muller, sta visitando moltissimi Paesi e tantissimi città, tanto che la conduttrice del talk del sabato pomeriggio, ha soprannominato l'imprenditore "il compagno di viaggi".