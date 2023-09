Ilary Blasi, la storia sospetta con Chi l'ha visto: «Guarda la Rai perché ha già dimenticato Mediaset?»

Ilary Blasi e Mediaset sembrano essere sempre più distanti e lontani. L'ultima edizione dell'Isola dei Famosi non ha dato i risultati sperati, tanto da costringere Pier Silvio Berlusconi a mettere "in panchina" l'ex moglie di Francesco Totti, in attesa di una proposta fruttuosa sia per lei che per Mediaset. A quanto pare questa occasione sta tardando ad arrivare e, probabilmente, Ilary Blasi starà valutando altre proposte lavorative. Intanto la showgirl ha condiviso sulle storie di Instagram una storia un po' sospetta.

Andiamo a scoprire di che cosa si tratta.

Ilary Blasi e Mediaset, storia d'amore al capolinea?

La storia d'amore tra Ilary Blasi e Mediaset è iniziata nel 2001, con la sua prima apparizione sul piccolo schermo insieme a Silvia Toffanin, amica di sempre, nelle vesti di "Letterina" a Passaparola.

Da quell'esordio sono trascorsi oltre 20 anni e, tra alti e bassi, la conduttrice è sempre riuscita a creare un legame molto duraturo con il pubblico televisivo.

Proprio il suo amato pubblico ha notato un storia un po' sospetta su profilo social della conduttrice: Ilary stava guardando in televisione il programma di Federica Sciarelli, "Chi l'ha visto" su Rai 3 e i fan hanno subito iniziato a pensare: «Hai già dimenticato Mediaset?»

Per adesso Ilary Blasi non ha ancora rivelato i suoi piani per il futuro: non si sa, infatti se continuerà con la rete privata o passerà a quella pubblica, ma tutto può succedere. La conduttrice televisiva ha una questione un po' più rilevante a cui deidcare i suoi pensieri: la causa per la divisione dei beni dopo la separazione con Francesco Totti.