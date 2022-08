Ilary Blasi, in Croazia con Isabel e amici, lancia il doppio bikini (non abbinato)

Continuano le vacanze da single di Ilary Blasi. Dopo l'ufficialità della separazione dal campione della Roma, Francesco Totti, le vacanze della conduttrice di punta di Mediaset non si sono mai fermate. Dalla Tanzania, passando per le Dolomiti fino allo sbarco in Croazia, Ilary si lascia alle spalle la storia col pupone girando il mondo con i figli e gli amici.

Ilary Blasi: in vacanze con la figlia Isabel in Croazia

Ilary ha documentato fin qui tutte le tappe che hanno scandito la sua estate, oggi la ritroviamo più sorridente che mai mentre si immerge nelle acque cristalline della Croazia iniseme alla bellissima figlia Isabel. Ilary come al solito, non manca mai di sfoggiare nuove tendenze, mostrando sempre nuovi look nelle sue foto condivise sui social. Questa volta, per le verdi acque della Dalmazia ha scelto di indossare un micro bikini su un due pezzi "spezzato".

Per la parte di sopra la presentatrice romana ha scelto un total black con le spalline larghe, modello reggiseno sportivo, sotto la si vede indossare un tanga bicolore doppio. La particolarità del nuvo bikini della Blasi sta nel fatto che sembra essere composto da due slip che danno l'impressione di sovrapporsi, uno è fucsia, l'altro è verde smeraldo. Immancabili i capelli sciolti bagnati dalla salsedine che, contribuiscono a rendere i suoi scatti ancora più "bollenti".