Ida Platano e Alessandro Vicinanza a Capri. Nessuna crisi? «Non è come sembra»

Nessuna aria di crisi tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza. A confermarlo sono proprio i protagonisti del Trono Over di Uomini e donne. Nelle ultime ore, infatti, l'ex cavaliere del programma di Maria De Filippi ha pubblicato un post in cui, insieme alla sua amata Ida Platano, trascorrono delle ore baciati dal sole dell'Isola di Capri.

Ma per i fan della coppia, non è come sembra. Ecco perché.

La frase sospetta su Instagram

Il post pubblicato da Alessandro Vicinanza mostra una carrellata di foto e video, mentre insieme ad Ida Platano si godono il mare e la spiaggia dell'Isola partenopea.

I due, usciti insieme dalla trasmissione di Canale 5 mesi fa, resistono agli urti e le intemperie della loro relazione, preannunciate da chiunque all'interno del programma, che non credeva nella sincerità di questo rapporto.

Gli stessi fan della coppia, però, avevano notato nelle scorse settimane l'assenza dei due dai social che si mostravano separatamente e intenti a trascorrere le vacanze in due località diverse.

Quale verità?

C'è chi sosteneva fosse per il lavoro di entrambi: lei gestisce un salone di bellezza, lui è titolare di un'azienda di addobbi floreali per cerimonie .

C'è anche chi però sosteneva che i due si mostrassero separati perché stavano vivendo una crisi, mai smentita né confermata da nessuno dei convolti.

Oggi, Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno pubblicato gli scatti insieme. Per gli hater si tratta di una messa in scena: «Per un po' non pubblicano così la gente si preoccupa e se ne parla, poi ricominciano a pubblicare e si ricomincia a dire che la crisi è passata, fate pace col cervello».

Agli attenti osservatori, inotlre, la didascalia al post ha creato dei sospetti e confermerebbe che i due abbiano vissuto un momento particolare: «Si litiga in 2 Si ha voglia in 2 Ci si ritrova in 2. Love you». L'isola di Capri, per la coppia, sarà una vacanza di riconquista o di conferme?