Gf Vip, scoppia l'amore tra due ex vipponi dell'ultima edizione: ecco chi sono. «Galeotti i video social»

Il GF Vip 7 è finito da un pezzo e da quest'ultima edizione sono nate due coppie molto turbolente e chiacchierate. Ora sembra però che oltre agli Oriele e ai Donnalisi potrebbe esserci una nuova coppia "figlia" del noto reality. Pare infatti che due ex gieffini sembrano sempre più vicini, si tratta di Martina Nasoni e Andrea Maestrelli, protagonisti di alcuni video sui social che hanno insospettito i fan.

I video

Alcuni video che li riguardano fanno appunto pensare che ci sia un flirt in corso tra loro e che la simpatia vista all’interno del reality sia sfociata in qualcosa di più profondo. Tutto nasce da una storia di Martina, nella quale si vede la ragazza in Costa Smeralda con alcuni amici a bordo di uno yacht. Tra le persone che sono con lei spunta proprio Andrea, come lei stessa sottolinea: «Guardate chi è venuto a trovarmi». Poco dopo un altro video che li ritrae abbracciati e felici mentre ballano sulle note della canzone “Tango” di Tananai.

La loro amicizia

Tanto è bastato pe far circolare le prime voci su un presunto flirt.

I due all'interno della casa erano molto affiatati, ma sia per il poco tempo che ha trascorso lei nel reality, sia per altre dinamiche che si sono create, i due non sono mai andati oltre a quella che è sempre sembrata una bella amicizia. Pare che però abbiano continuato a coltivare il loro rapporto e che in un modo o nell'altro si sentano e si frequentino. Se sono rose, fioriranno...