Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza in crisi? Le foto della dama fanno chiarezza

Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono in crisi? La coppia nata sul set di Uomini e Donne è tra le più seguite sui social. La dama di Maria De Filippi aveva fatto "preoccupare" i fan con alcuni messaggi social che avevano fatto pensare a nuovi guai sentimentali con il suo fidanzato. Ieri, domenica 5 marzo, ha chiarito la questione con nuovi aggiornamenti social.

Ida e Alessandro, cosa succede?

Ida Platano aveva scritto la frase «deludiamoci con rispetto» su Instagram, facendo scatenare il gossip. Dopo qualche giorno però, le voci di una crisi sono state spazzate via dalle foto con il compagno Alessandro Vicinanza. I due si sono fatti vedere felici e innamorati, come sempre da quando sono usciti insieme da Uomini e Donne. Sono stati a cena fuori e hanno pubblicato diverse storie insieme, chiarendo la loro situazione ai fan, che sognano di vederli uniti in matrimonio.