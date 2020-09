Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e la battuta sull'ex Flavio Briatore dopo il bacio con Pierpaolo Pretelli

Tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, concorrenti del Grande Fratello Vip, c'è sempre più feeling. Complice il bacio sulle labbra in piscina, lui avrebbe confessato ai coinquilini un interesse nei suoi confronti. Non sono mancate battute sull'ex Flavio Briatore. La complicità è innegabile e chissà che non nasca qualcosa di più sotto i riflettori della casa più spiata d'Italia. Molto probabilmente i telespettatori lo sperano e anche Elisabetta ha confessato di volersi aprire all'amore.

Tutto è iniziato dopo la prova in piscina che ha coinvolto in un bacio - finto ma appassionato - la showgirl e l’ex velino di Striscia la Notizia. All’indomani dell’accaduto, i due sono apparsi sempre più vicini e hanno cominciato a fantasticare su un "fischio di orecchie” percepito dal modello. Da qui l'occasione per Gregoraci di fare una battuta sul suo ex marito, a cui è stata legata per 13 anni e dal quale ha avuto un figlio.

«Ti fischiano le orecchie? Qualcuno ti nomina. I miei pretendenti, il mio ex marito, mio figlio…», ha scherzato Elisabetta. «Capirai. Uno per uno, fino a domani, bam!», ha risposto Pierpaolo. Intanto, dall'imprenditore nessun commento. Flavio Briatore si era opposto alla partecipazione della showgirl al reality, ma Elisabetta era stata irremovibile: «Non è contento, ma gli ho spiegato che volevo fare questa esperienza».



