Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi sulla sua salute: «Ho uno pneumococco, non morirò questa volta». Dopo aver fatto spaventare nuovamente il pubblico per aver abbandonato la casa a causa della febbre alta, l'influencer ha rassicurato tutti.

LEGGI ANCHE: Grande fratello Vip, la confessione di Adua Del Vesco: «Massimiliano non mi ha picchiata ma...»

Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi senza Raimondo Todaro. «Ricoverato in ospedale, sarà operato»

Tommaso Zorzi è rientrato oggi nella casa in tempo per la diretta della terza puntata del Grande Fratello Vip, dopo essersi nuovamente ammalato.

Signorini, rivolgendosi all'influencer gli ha chiesto come stava e Zorzi ha risposto come sempre nel suo modo ironico: «Non mi vergogno di dire quello che ho, ho uno pneumococco, abbiamo sbagliato un primo ciclo di antibiotici, adesso sto sotto paracetamolo, non morirò questa volta».

Ultimo aggiornamento: 23:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA