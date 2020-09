Gf Vip , Elisabetta Gregoraci: scatta il primo bacio appassionato nella Casa. «C'è chimica...». "Bacio appassionato" al Grande Fratello Vip. Ieri, durante la terza puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, è andato in onda un momento hot, che ha fatto subito il giro del web.

Durante la prova per il budget settimanale, è scattato un bacio giudicato dai fan «piuttosto focoso», tra Elisabetta Gregoraci e l'ex velino Pierpaolo Pretelli. Il gioco consisteva nel resistere per cinquanta secondi baciandosi in apnea in piscina. Ma visto il "trasporto" durante la prova, Signorini chiede a Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli di ripetere fuori dall'acqua.

L'immagine del "bacio appassionato" fa impazzire i fan. Immediati i commenti. «C'è trasporto in quel bacio...», scrivono gli utenti. E ancora: «Si vede che c'è chimica tra i due...». I follower, dunque, sperano nella nascita di una nuova coppia. Staremo a vedere.

