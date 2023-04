Giulia Salemi spende 600 euro in profumeria (dopo essere stata al Coachella). I suoi fan restano senza parole

Giulia Salemi sui social non fa mistero di impazzire per trucchi e makeup, tanto da rivelare insieme all'amica quanto ha speso al negozio Sephora di Los Angeles prima di volare in Italia. «Ma puoi non fartelo un giretto da Sephora, raga?. E lasciare per di più 600 dollari l’ultimo giorno…?».

Era stata al Coachella

Infatti Giulia Salemi, dopo essere stata al Coachella 2023, prima di rientrare in Italia, non bada a spese nello shopping pre volo per acquistare tutti i prodotti che adora: spende ben 600 dollari in pochi minuti nella profumeria di Los Angeles, come svela lei stessa nelle sue Instagram Stories. Sorridente e divertita spiega di aver fatto incetta di prodotti per la bellezza e la sua amica rivela la cifra piuttosto elevata che hanno speso.

“Mamma mia, perché poi qui hanno tutti i brand che piacciono a me: Make Up by Mario, Patrick Ta, il brand di Lady Gaga. Adesso quando torno in Italia vi faccio vedere tutto quanto”. “Spero di aver scelto i colori giusti”, conclude Giulia Salermi da Sephora decisamente soddisfatta e con il sacchetto in mano dopo aver fatto shopping di prodotti di bellezza.