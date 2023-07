Giulia Salemi rimanda indietro un drink con “troppo” ghiaccio. Scatta l'ironia social: «Non si ruba a casa dei ladri» (ma la richiesta è sbagliata)

Giulia Salemi virale su TikTok. L'influencer è in vacanza con il fidanzato Pierpaolo Pretelli e un suo video finisce in vetta alle ricerche sul social dei cinguetii. La Salemi infastidita rimanda indietro un cocktail in un ristorante sostenendo che è troppo “annacquato”, cioè nel bicchiere c'è troppo ghiaccio rispetto alla quatità di alcol. Oltre 2 milioni di persone hanno visualizzato il video e i commenti sono tantissimi, tra chi sostiene la teoria dell'ex gieffina e chi la riprende e hanno ragione perché la verità è ben diversa da quella che sembra.

Giulia Salemi e la gaffe del ghiaccio nel cocktail

Giulia si siede al tavolo di un locale per godersi una serata in compagnia del fidanzato e ordina un cocktail.

Perhé la Salemi ha torto

Infatti come gli esperti spiegano da sempre la quantità di ghiaccio che si mette all'interno del cocktail non compromette la bontà dello stesso nè tantomeno la quantità di alcol che viene messo all'interno del bicchiere, i dosaggi sono gli stessi sempre anzi: l'acqua in un drink serve proprio a far mantenere all'alcol la giusta temperatura. La Salemi non è stata truffata e ogni locale sceglie, per estetica, quanto e quale cubetto di ghiaccio mettere. E nel caso dell'influncer il locale aveva optato per una soluzione super cool ovvero un ghiaccio di tipo Collin Spears, uno di quelli che vanno più di moda in questo periodo. Quindi uno scivolone veramente scivoloso per un'esperta di tendenze come lei.