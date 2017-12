Il "Dama Bianca" inserito tra i migliori 100 cocktail bar d'Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO- E’ come avere la prestigiosa stella Michelin. Il Dama Bianca, locale pesarese, è tra i 100 “Migliori cocktail bar d’Italia”. Un riconoscimento importante che vede trionfare locali di Milano, Roma e di altre grandi città. Ma anche Pesaro entra di prepotenza in questa lista.La guida è ad opera del magazine di settore Blue Blazer, con il supporto di importanti istituzioni come il Gambero Rosso. Per la prima volta nella guida è stato inserito un locale di Pesaro, il Dama Bianca Cocktail Bistrot, che non poteva festeggiare al meglio il 10° anno di attività, a rappresentare le Marche insieme a “Spaccio Spiriti Alimenti & Diversi” di Senigallia. «Merito di questo importante riconoscimento il lavoro del bartender Alessandro Bartumioli e della sua carta cocktail d’autore, innovativa ma sempre rispettosa delle tradizioni, nonché di una selezione di liquori e distillati di ottima qualità – spiegano i titolari del bar - L’entrata della “Dama” nella lista dei 100 migliori cocktail bar d’Italia rappresenta un altro successo per la città di Pesaro, che si aggiunge alle eccellenze già presenti in zona a dimostrazione di come la qualificazione e la specializzazione portino risultati concreti».