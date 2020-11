Giulia De Lellis e la dedica social ad Andrea Iannone dopo la squalifica: «I buoni vincono sempre...»

Giulia De Lellis rincuora Andrea Iannone dopo la squalifica per doping. Andrea Inannone aveva fatto ricorso contro la sentenza ma il Tas ha deciso per quattro anni di squalifica e sul social la ex, l'influencer Giulia De Lellis, ha avuto parole di conforto per lui.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello Vip, Giulia Salemi e l'addio a Francesco Monte: «Non smettevo di piangere, prendevo tutto troppo sul serio»

APPROFONDIMENTI FINO AL 2023 Stangata per Andrea Iannone, il Tas lo sospende per 4 anni per doping SPORT MotoGP, Iannone: "Doping? L'obiettivo è superare la... BOTTA E RISPOSTA Soleil Stasi e il flirt con Andrea Iannone: «In cerca di... SPETTACOLI Belen, Spinalbese, Iannone e Soleil Stasi: l'intreccio tra le due...

Andrea Iannone, in occasione della squalifica, ha scritto un lungo post sul social e nella didascalia ha parlato del suo stato d'animo: “Oggi ho subito la più grande ingiustizia che potessi ricevere. Mi hanno strappato il cuore separandomi dal mio grande amore. Le motivazioni sono prive di senso logico e con dati di fatto sbagliati. Per questo ci sarà luogo e tempo opportuni... perché di certo non mi arrendo. Sapevo di affrontare i poteri forti, ma speravo. Speravo nell'onestà intellettuale e nell'affermazione della giustizia. In questo momento soffro come di più non potrei. Ma chi ha cercato di distruggere la mia vita, presto capirà quanta forza ho dentro il cuore. La forza dell'innocenza e soprattutto... la coscienza pulita. Una sentenza può modificare gli eventi ma non l’uomo”.

Tra gli incoraggiamenti di amici e follower è arrivato anche il commento di Giulia De Lellis: “I buoni – ha scritto sul social - vincono sempre e tu lo sai ❤️ Prima o poi potrai dimostrare quanti vali, non arrenderti !”

Ultimo aggiornamento: 18:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA