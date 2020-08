Giulia De Lellis addio ad Andrea Damante, vacanze insieme con Carlo Gussalli Beretta: gli indizi

Giulia De Lellis addio ad Andrea Damante vacanze insieme con Carlo Gussalli Beretta: ecco gli indizi. Ancora news per una delle coppie più seguite sui social. Infatti i due, tornati insieme dopo che lei ha raccontato in un libro tutti i tradimenti subiti, pare siano di nuovo ai ferri corti, ma questa volta ad aver trovato qualcun altro sarebbe proprio l'ex gieffina che sarebbe in amichevoli rapporti con Carlo Gussalli Beretta.

A riportare la notizia è Giornalettismo che racconta che i due sarebbero stati visti in vacanza insieme in Toscana con la famiglia di lui. Sebbene non ci siano foto esplicite molti hanno notato sui social che dopo un tuffo in piscina Giulia de Lollesi indossa una maglietta vista in una storia proprio a Beretta.

Intanto sembra essere certa la rottura con Andrea Damante, che ha recentemente scritto che lui e Giulia sono a un punto della storia in cui devono capire se andare avanti o fermarsi. Che questa volta le corna stiano bene su Damante?

