Gigi Hadid e Zayn Malik si sono lasciati, l'indiscrezione: «Lui ha colpito la madre di lei»

È finita tra Gigi Hadid e Zayn Malik: i due, che stavano insieme dal 2015 hanno una figlia, Khai. E la causa della rottura, anche se ancora non confermata, sarebbe un alterco in cui il cantante avrebbe colpito la madre di Gigi, Yolanda Hadid. La donna, ex modella, starebbe pensando di denunciare l'ormai ex genero ma l'episodio, riportato da Tmz, è ancora poco chiaro. Anche perché Malik in una nota avrebbe categoricamente negato le percosse, ammettendo però di aver avuto una discussione con la madre di Gigi.

Le dichiarazioni della coppia

«Ho accettato di non contestare i reclami derivanti da una discussione che ho avuto con un membro della famiglia della mia partner, che è entrata nella nostra casa mentre la mia partner era via - ha spiegato Malik - Questa era e dovrebbe ancora essere una questione privata. Mi sembra che per ora ci siano divisioni e nonostante i miei sforzi per riportarci in un ambiente familiare pacifico che mi permetta di essere co-genitore di mia figlia nel modo in cui merita, c'è stata una fuga di notizie».

Anche la top model da parte sua ha chiesto il rispetto della privacy attraverso una dichiarazione del suo portavoce a People: «È concentrata esclusivamente su ciò che è meglio per Khai. Chiede privacy durante questo periodo».

