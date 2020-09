Gigi Hadid e Zayn Malik, è nata la figlia. Le prime foto sui social: «Ci ha già cambiato il mondo»

«La nostra piccola è qui, bellissima e in salute». Non sta nella pelle Zayn Malik, ex cantante degli One Direction, marito della supermodella statunitense Gigi Hadid, da poco diventato papà, mentre scrive un post per annunciare la nascita della sua prima figlia. «È impossibile trasmettere a parole come mi sento in questo momento - scrive il cantante condividendo la foto della manina della piccola sui social -. L'amore che provo per questo scricciolo è oltre la mia comprensione. Sono felice coscerla, orgoglioso che sia mia, e grato per la vita che avremo insieme». Ancora non è dato conoscere il nome della piccola, ma a breve arriverà sicuramente l'annuncio sui social. Anche Gigi Hadid ha condivisio con i suoi followers la foto della manina della piccola, dicendo «ci ha già cambiato il mondo».

Gigi Hadid aveva annunciato la sua gravidanza lo scorso aprile in un'intervista al Tonight Show condotto dal comico Jimmy Fallon. La foto della super modella col pancione, scattata dal duo di fotografi Luigi and Iango, aveva spiazzato tutti facendo il pieno di like. Nei primi mesi della gravidanza, la Hadid aveva preferito tenere privato questo momento della sua vita, anche se i commenti della sorella e della mamma, per un periodo avevano fatto pensare che la modella avesse già partorito.

