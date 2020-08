Gigi Hadid, la polemica dopo una foto: «Finge di essere incinta». E interviene Fedez

Gigi Hadid sta per diventare mamma, ma qualcuno mette in dubbio la sua gravidanza al punto che Fedez che è notoriamente suo estimatore, interviene con un secco «Mollate Gigi». La supermodella è finita in tendenza su Twitter perché diversi utenti l'hanno accusata di non essere realmente incinta del compagno Zayn Malik e di essersi inventata tutto per ottenere più notorietà. E tutto a causa di un post su Instagram.

Secondo alcuni in una storia pubblicata su Instagram non le si vedrebbe il pancione. L'insinuazione ha scatenato un boom di commenti e di tweet, tra cui quello di Fedez, che si è limitato a scrivere «Mollate Gigi» senza specificare a chi fossero rivolte le sue attenzioni. Sembra molto probabile che stesse difendendo proprio la modella presa di mira sul web, ma non è mancato chi ha citato D'Agostino o D'Alessio.

Fedez non sarebbe stato l'unico a intervenire in favore della 25enne. Sono in molti ad aver giudicato assurdi i dubbi sulla gravidanza. «Quanta cattiveria verso questa ragazza che non ha fatto niente», scrive un fan. Fa eco un altro: «Penso che Gigi non abbia bisogno di fingere una gravidanza per cercare notorietà, è una delle modelle più famose al mondo, si impegna per quello in cui crede e sa sfruttare la sua potenza mediatica. E comunque lei era già famosa prima di conoscere Zayn.



