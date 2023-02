Vittoria Deganello spara a zero su Nicole Murgia: «Lei mi ha chiesto di abortire»

Vittoria Deganello continua la sua guerra con Nicole Murgia. L'ex volto di Uomini e Donne è in dolce attesa di Alessandro Murgia, fratello della concorrente del Gf Vip, che l'ha lasciata proprio durante la gravidanza. Tra le due ragazze non corre buon sangue, tanto che la futura mamma in una storia Instagram ha fatto alcune rivelazioni al veleno sulla gieffina.

Rispondendo a un utente su Instagram che le chiedeva info su Nicole Murgia, Vittoria ha detto: «Cosa pensi dello sfogo che ha avuto al GF? Io l'ho trovata molto finta». Poi, Deganello ha dato una rivelazione inedita riguardo la sua gravidanza: «Mi avete mandato dei video, si qualcosa ho visto e chiaramente hai percepito giusto, ma mi fermo qui perché se dovessi parlare casca tutto il palco, ricordiamoci che è la stessa persona che mi ha chiesto di abortire». La concorrente del Gf quindi avrebbe chiesto alla ragazza di abortire il figlio che aspettava dal fratello Alessandro Murgia. Lo sfogo a cui si fa riferimento invece è quello avuto dall'attrice dopo una delle ultime puntate del reality, per via del rapporto con l'ex Andrea Maestrelli.

I rumors

Le polemiche per Nicole Murgia sono cominciate prima di entrare nella casa del GF Vip, perchè era finita al centro del gossip per la situazione sentimentale di suo fratello Alessandro, calciatore professionista. Il ragazzo aspetta un figlio da Vittoria Deganello, ex di Uomini e Donne, con la quale ha avuto un flirt mentre era già impegnato con Eleonora Mazzarini. E non è tutto, perchè con quest'ultima aveva da poco avuto un altro figlio. La notizia della gravidanza di Vittoria Deganello ha fatto parecchio discutere e ha spinto Nicole a intervenire in difesa del fratello: «Se parlassi io, crollerebbero palazzi». Stando ai recenti rumors, Alessandro Murgia vorrebbe essere un padre presente per il futuro bebè, nonostante non sia intenzionato a tornare insieme a Vittoria Deganello.