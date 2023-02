Alba Parietti: «Tutti gli uomini che mi amano lo capiscono troppo tardi». La frecciatina a Sandy Marton

Ritorno al passato per Alba Parietti. Intervistata dal Corriere della Sera, la showgirl ha ripreso alcune dichiarazioni fatte recentemente dalla sua ex fiamma, Sandy Marton, sempre al Corriere. «Ho letto e, dopo, l’ho anche sentito. Sostanzialmente, dice che ha cominciato a credere in se stesso grazie a me» dice Parietti. Marton ha rivelato che, se prima era un uomo timido, dopo il flirt con lei è diventato «un mostro di sex appeal».

Alba Parietti e il flirt con Sandy Marton

Alba replica: «Mi succede sempre così: quando stanno con me tacciono, dopo confessano che sono stata la donna che hanno amato di più. L’unico che me l’ha detto, e me lo dice, a relazione in corso è il mio attuale fidanzato, Fabio Adami: deve aver avuto pietà della mia età, ormai, sono 61 anni».



Tornando al flirt con l'autore di «People from Ibiza», Alba racconta che entrambi erano cantanti di Disco Music. Ad Alba ha colpito subito l'estetica di Sandy: «Era alto due metri, coi capelli biondi lunghi, era bellissimo, ma aveva una delicatezza particolare, se vogliamo, una timidezza. A me non sono mai piaciuti gli uomini convinti della loro bellezza. Un uomo certo di essere bello è cafone. Io ho avuto uomini estremamente belli ed estremamente brutti, ma i più belli non avevano la sfrontatezza di ritenersi tali».

Il primato

Alba commenta, poi, il primato in seduzione che l'ex le avrebbe attribuito: «Più che campionessa di seduzione, io sono campionessa di motivazione. E sono talent scout di talenti. Gli dicevo che lo invidiavo, che volevo essere lui. A volte si faceva prendere dall’insicurezza, mi faceva tenerezza, a volte era malinconico. Però è sicuramente un maschio alfa, con tratti di allegria, dolcezza, una risata stupenda. A me non piace l’uomo vincente, i vincenti sono spietati, a me sono sempre piaciuti i dannati o quelli che avrebbero potuto fare di più. In fondo, anche io avrei potuto fare di più, ma rispetto alla carriera, ho sempre privilegiato la mia libertà».

La storia

A detta della showgirl, quella con Marton non è stata una vera e proprio relazione: «Non siamo stati fidanzati. Uscivamo a Milano la sera e facevamo il giro delle discoteche: partivamo con l’Amnesia e chiudevamo col Plastic. E, a Ibiza, Amnesia e Ku». Ma, nonostante questo, alla domanda sulla durata non proprio breve del flirt, Alba risponde: «Mi avvalgo della facoltà di non rispondere».