GF Vip, Soleil (finalmente) scoperta: ecco i baci appassionati con il fidanzato Carlo Domingo

Soleil Sorge è stata sicuramente una delle protagoniste indiscusse della stagione televisiva che si appresta a concludersi. Prima l'esperienza di sei mesi al Grande Fratello Vip, poi giudice a La Pupa e il Secchione Show e, infine, la comparsata a L'Isola dei Famosi 2022. Un successo lavorativo che spesso si è intrecciato alla sua vita sentimentale che lei ha sempre voluto mantenere segreta, ma che, finalmente, per tutti gli amanti del gossip, è uscita allo scoperto.

Soleil, all'interno della casa più spiata d'italia, si è resa protagonista del triangolo amoroso architettato da Alex Belli e Delia Duran. Ma fin dalle prime ore all'interno del reality condotto da Alfonso Signorini aveva dichiarato che ad attenderla fuori c'era un fidanzato miseterioso di nome Carlo. Con il passare dei mesi e del suo cavalcare la cresta dell'onda nei vari programmi tv di Mediaset, l'influencer italo americana è riuscita a tenere ben nascosta la sua vita sentimentale, con gli amanti del gossip che sono riusciti solo a carpire l'identità della nuova fiamma di Soleil: Carlo Domingo. Fu proprio la bella Soleil ad ammettere: «In un mondo dove tutti sono interessati a creare love story, io sono interessata a metterla da parte e tenerla in privato come è giusto che sia». Ma adesso la Sorge è stata paparazzata intenta a baciarsi appassionatamente con il suo amore misterioso.

LE FOTO AL MARE

Soleil, di ritorno dall'Honduras si è concessa una giornata di mare insieme al suo fidanzato. I due nuotano insieme, poi si abbracciano e si scambiano un bacio. Le immagini rese pubbliche da Deianira Marzano su Instagram potrebbero parlare chiaro: Soleil Sorge ieri era al mare in dolce compagnia, con un uomo che non sembrerebbe essere soltanto un amico. Volto sconosciuto al mondo dello spettacolo ma non per gli amanti del gossip. A Deianira, infatti, sono bastati pochi minuti per trovare la corrispondenza esatta: l'uomo misterioso è Carlo Domingo.

Carlo è l'uomo di cui l'italo americana ha spesso parlato in tv, senza mai smentire o confermare la sua identità. E che adesso ha trovato la conferma che tutti attendevano.

CHI È CARLO DOMINGO



Carlo Domingo è un imprenditore siciliano, lavorerebbe per l'agenzia di famiglia Domingo Communication e Soleil Sorge ha sempre voluto tutelarlo e lasciarlo fuori dal mondo televisivo. Anche durante la sua intervista a Verissimo parlò di lui, svelando di averlo sempre sentito vicino durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip. Insieme sarebbero stati avvistati anche a Venezia lo scorso maggio, quando Soleil si preparava a partire per l'Isola dei Famosi e in una storia su Instagram veniva immortalato nel riflesso di un quadro.

Dopo il successo in televisione, dunque, Soleil ha dovuto fare i conti con la voglia di gossip degli italiani. La celebrità regala tanto, ma per quanto riguarda la vita sentimentale mantenere la riservatezza è davvero complicato.

