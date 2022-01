GF Vip, Delia Duran ha un copione nell'armadio? Beccata a leggere, Manila Nazzaro rivela la verità

Delia Duran ha un copione nell’armadio? Al Grande Fratello Vip è scoppiato il Copione-gate perché Jessica Selassié avrebbe beccato la compagna di Alex Belli leggere un foglio di nascosto. Manila Nazzaro è così andata a chiedere spiegazioni per rassicurare i compagni e il pubblico. Ha così scoperto cosa la modella nasconde nel suo armadio e lo ha svelato ai coinquilini.

Delia Duran al GF Vip, la verità sul copione-gate

Il Copione-gate si è aperto quando Jessica Selassié in giardino ha raccontato agli altri concorrenti di aver notato Delia Duran mentre nascondeva qualcosa dentro l’armadio e sembrava che leggesse. Il sospetto è andato subito su un ipotetico copione dal momento che la modella è stata accusata insieme ad Alex Belli di aver montato il triangolo con Soleil per gli ascolti.

Manila Nazzaro è andata così da Delia per cercare di capire la verità. Quando poi è tornata dai coinquilini ha raccontato: «Ho detto a Delia che doveva aiutarmi a svelare un mistero che aleggia in Casa. Anche in confessionale mi chiedono, dunque ho la responsabilità di chiarire questa cosa a tutto il mondo. Le ho chiesto ‘Che cosa fai dentro l’armadio? Cosa c’è? Una lettera… perché già altre volte ti ho visto, poi pure stamattina’. Così lei mi ha detto che potevo anche controllare... Lei mette il copri capricapezzoli, perché il bagno è sempre occupato e dunque li mette dentro l’armadio... Le ho detto scherzando che avevo il dovere di controllare. Ma non c’è niente. Ha tre vestiti lì attaccati. Perché lei non usa il reggiseno. Ma io ridevo». Mistero svelato e copione-gate sgonfiato.

