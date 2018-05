Georgette Polizzi dopo il post sulla malattia: «Molti contro di me, ecco come sto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO –è uscita dall’ospedale in cui era stata ricoverata per complicazioni neurologiche e ha commosso tutti raccontando attraverso il suo account instagram dellache gli è stata diagnosticata, la sclerosi multipla.L’ex tentatrice di “Temptation Island” è tornata sul social per parlare di quello che è successo dopo il post, con un video accomagnato da una lunga didascalia: “I miei primi 14 giorni dopo la diagnosi di una malattia che sto imparando a conoscere, con la quale sto imparando a convivere... In molti vi siete scagliati contro di me... per il mio eccesso di positività... Molti mi hanno detto “ io sono malato da molti anni, vedrai questa energia svanirà!”“Fai tanto quella forte ne riparliamo alle prime ricadute” In realtà sono sempre stata così positiva anche se la vita con me è stata maligna in passato ... Sono io cosi cerco di vedere il bene anche nel marcio... per farvi capire il ragionamento che faccio è: ok sono malata( cosa negativa) ho un uomo che amo e mi ama (cosa positiva) ho un lavoro che adoro e mi da un sacco di soddisfazioni( cosa positiva) ho molti amici che si fanno in quattro per me (cosa positiva) a questo punto sono tre cose positive importanti che colmano una negativa... e così tirando una riga mi dico ok non ho motivi per non essere ugualmente felice !So che il mio pensiero può non essere condiviso ma io sono questa è non cambierò per niente e nessuno!!”