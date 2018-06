Georgette Polizzi niente addio, il fidanzato Davide Tresse chiede di sposarla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO - “Tu dirai questo è impazzito. E lo diresti con giusta cognizione di causa, visto che sono sempre stato scettico nei confronti dello nozze. Ma ora voglio assicurarmi di poterti stare accanto sempre”. Si era parlato di una separazione fra Georgette Polizzi, che ha da poco confidato di essere ammalata di sclerosi multipla, e il fidanzato Davide Tresse. Lui infatti con una lettera a “DiPiù” ha fatto sapere di volerla sposare: “Tu mi chiedi di lasciarti, io rilancio chiedendoti di sposarmi”.La malattia non lo ferma: “La sclerosi multipla è arrivata a sconvolgere le nostre vite e ora tu ti senti ‘indegna’ di essere amata da me… Io non ti abbandono, e anzi ti chiedo in moglie – ha scritto - Quando abbiamo scoperto che avevi la sclerosi multipla, dopo qualche ora e approfittando di un tuo momento di riposo, sono uscito dall’ospedale, mi sono nascosto dietro una pianta e ho urlato e ho pianto pensando a quanto la vita fosse ingiusta con teCi sono momenti molto difficili come l’altro giorno, quando non riuscivi a stare sulla sedia a rotelle. Poi però ti riprendi e allora io tiro un sospiro di sollievo. Soffro insieme a te, Georgette e anche questo è amore”.