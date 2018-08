Georgette Polizzi sposa Davide Tresse: «Ho chiesto se fosse davvero sicuro»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO – “Niente anello. Eravamo sul divano, mi ha guardato e mi ha detto: “Io penso che tu sia la donna migliore del mondo e voglio sposarti”…”. Nozze in arrivo pere il fidanzato: i due sono stati fra i protagonisti delle scorse edizioni di “Temptation Island” e poi Georgette ha fatto sapere, dopo un misterioso e improvviso ricovero in ospedale, di essere affetta da sclerosi multipla.Il fidanzato le è stato vicino e ora la vuole portarla all’altare: “Prima di accettare gli ho chiesto se fosse davvero sicuro – ha spiegato in un’intervista a “Spy” - C’è il rischio che io sia per sempre su una carrozzina e che lui mi debba accompagnare ovunque, anche in bagno. Stiamo decidendo la data”.Con lui tutto è più semplice (“Davide è stato fondamentale. In alcuni momenti si tende a pensare d’essere soli contro la vita, con lui al mio fianco ho pensato che tutto potesse essere più semplice”), anche affrontare la malattia: “Ho fatto la mia prima infusione della nuova terapia. Ci tengo a precisare che non è una cura sperimentale, ma è già utilizzata nel resto d’Europa. Ho ripreso la funzionalità di circa l’80% del mio corpo. Sto riprendendo in mano la mia vita e il mio lavoro. Ho la mia azienda, Georgettepol, di capi d’abbigliamento dipinti interamente da me, a mano”.