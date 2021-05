Avanti un altro! Pure di sera, stasera in tv su Canale 5: Elena Santarelli contro Georgette Polizzi. Ospiti Lillo e Greg

Torna Avanti un altro! Pure di sera. Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti, per festeggiare i 10 anni di del game-show, arrivato al pubblico in formula da preserale, prende in prestito il format da Ciao Darwin e la sfida delle squadre e va in onda anche di sera. Mestieri e Fobie, stasera in tv saranno le due categorie sul programma di Canale 5 a contendersi il titolo da vincitori. A capo delle due squadre che si giocheranno il tutto per tutto per aggiudicarsi vittoria e montepremi Georgette Polizzi ed Elena Santarelli. Tra gli ospiti che porranno domande bizzarre e imprevedibili ai concorrenti Lillo e Greg.

Il salottino

Sempre presente il salottino, capitanato da Miss Claudia, e i personaggi storici del programma, tra cui il Bonus Daniel Nilsson, lo Iettatore Franco Pistoni, la Bonas Sara Croce, la Bona Sorte Francesca Brambilla, la Regina del Web Laura Cremaschi. Non mancherà, infine, la coppia comica formata da Pablo e Pedro. Il gioco finale sarà una sfida contro lo scorrere dei secondi e all’ultima risposta sbagliata: come di consueto, per vincere il montepremi è necessario dare 21 risposte, ma tutte errate!

Dove vederlo

Come ogni programma in onda sulle reti Mediaset, anche Avanti Un Altro – Pure di Sera sarà visibile in diretta streaming su Mediaset Play Infinity. La puntata sarà disponibile in streaming on-demand e gratuitamente, dopo la messa in onda, nella pagina dedicata che trovate cliccando qui. La replica della puntata andrà in onda lunedì 12 aprile 2021 alle 21:10 su Mediaset Extra.

