Gabriel Garko con l'amico Gabriele Rossi, weekend alle terme e bagno in piscina

Un momento di relax per. L’attore infatti, che ha da poco messo fine alla sua relazione con la collega Adua Del Vesco, ha deciso di partire per Saturnia per trascorrere un weekend di riposo assieme allGabriel per il momento non è impegnato sul set di una fiction e assieme all’amico Gabriele Rossi, ex ballerino ed ex recluso del Grande Fratello, ha scelto la tranquillità delle Terme di Saturnia. Gabriel è stato fotografato da “Chi” mentre trascorre il tempo a mollo nelle calde acque assieme all’amico per poi consumare un caffè nel bar della struttura. Nella tre giorni di vacanza per i due non sono mancati piccoli tour nei borghi della Toscana.Dal punto di vista sentimentale Gabriel non sarebbe più single: secondo “Oggi” infatti l’attore che il prossimo 19 maggio sarà il testimone di nozze dell’ex Eva Grimaldi, che sposerà Imma Battaglia, sarebbe di nuovo fidanzato (con tanto di convivenza) con una nuova e per ora misteriosissima ragazza.