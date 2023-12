Totti, Finanza a casa ma lui non c'è: fuga d'amore a New York con Noemi e cena nella pizzeria che ha ospitato Giorgia Meloni

Francesco Totti ha ricevuto a casa la notifica della Guardia di Finanza per un accertamento a campione sui conti. L'ex capitano della Roma, però, a casa sua non ci stava. In realtà Totti non è neppure in Italia, ma in fuga d'amore con la sua Noemi Bocchi. La coppia è in vacanza a New York. Lui è stato riconosciuto e fotografato da un tifoso, che ha esposto con orgoglio la maglia della Roma del 2002. La foto è stata poi pubblicata dal Roma Club New York.

Totti a New York, la cena da Ribalta

Mentre Ilary Blasi è in viaggio con Bastian e i figli, Francesco Totti è stato al Roma Club New York, ma ha fatto visita anche al ristorante che ospita quello del Napoli. È la pizzeria "Ribalta" dei napoletani Pasquale Cozzolino e Rosario Procino.

Il locale, che si trova a Little Italy, ha ospitato anche Giorgia Meloni nell'ultimo viaggio a New York, quando aveva presieduto l'Assemblea delle Nazioni Unite. Una cena che aveva scatenato qualche polemica. Il premier, che aveva cenato da Ribalta con la figlia, si era fatto conquistare dalla pasta al pomodoro tra le più buone degli Stati Uniti.