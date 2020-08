Francesco Totti, la figlia Chanel finisce in prima pagina. È bufera su twitter

La figlia di Francesco Totti, Chanel, finisce in prima pagina, è bufera. Non è piaciuta su twitter la nuova copertina del settimanale Gente che ha pubblicato le foto di Francesco Totti con la figlia paragonandola alla mamma Ilary Blasi.

Sui social l'hashtag Totti è salito subito in tendenza, il motivo non riguarda il calcio e il futuro sportivo di Francesco Totti, ma di sua figlia Chanel. La foto è pixellata sul volto di Chanel che, come sottolinea anche il settimanale, ha solo 13 anni ma lascia in evidenza il fisico tonico e in particolare il fondoschiena della ragazzina, paragonanolo addirittura a quello della mamma Ilary Blasy. La copertina pubblicata da Gente, non è piaciuta al pubblico sui social scatenando una grande polemica, in molti accusano il magazine di "sessualizzazione" dell'immagine.



Chanel Totti, una ragazzina di 13 anni sbattuta in prima pagina con il volto pixellato ma con il sedere in bella vista. Come se non fosse abbastanza, aggiungono che proprio per il lato B assomiglierebbe alla madre. APPROFONDIMENTI TANTI AUGURI! Eleonora Daniele, primo compleanno da mamma: «Lei, il regalo... AIUTATEMI A DEFINIRE LO SCHIFO PERCHÉ NON TROVO LE PAROLE. — Alice 🎈 (@dobrevsunicorns) August 21, 2020

13 anni. Spero che la famiglia Totti vi faccia piangere lacrime e sangue da occhi e portafoglio senza alcuna pietà. Malato chi ha commissionato quel lavoro, malato chi lo ha proposto e malato chi ha ritenuto fosse accettabile pubblicarlo. Quanto cazzo fate schifo — Matteo Vitale (@strumentiumani) August 21, 2020

Che bella questa copertina di "Gente" che copre il volto di una 13enne ma lascia il culo in primo piano.

Che bella questa sessualizzazione della donna che in questo caso è pur minorenne.

Totti, fa caciara pe sta cosa che t'apoggio. pic.twitter.com/4UACT7tXQV — Jay👽 (@_SpaceJay___) August 21, 2020

