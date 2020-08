Eleonora Daniele, primo compleanno da mamma: «Lei, il regalo più bello»

Eleonora Daniele compie 44 anni e spegne la sua prima candelina da mamma. Eleonora Daniele, conduttrice di “Storie italiane” su RaiUno ha festeggiato il suo compleanno e si è regalata un post assieme alla figlia Carlotta.



Dal suo account Instagram Eleonora ha condiviso uno scatto che la cede sdraiata sul letto a fianco della piccola, seguita dalla didascalia: “Oggi il mio primo compleanno da mamma. Che dirvi. La felicità? Lei il regalo più bello. #carlottaamoremio❤️”.



La Daniele ha dato l’annuncio della nascita di Carlotta sempre da Instagram e a breve tornerà al lavoro. Se infatti è rimasta in tv fino all’ultimo momento possibile, per la nuova stagione di “Storie Italiane” sarà subito pronta, naturalmente con un po’ di organizzazione: “So già che Carlotta mi mancherà moltissimo. Mi organizzerò. Sicuramente continuerò a tirarmi il latte perché almeno fino a dicembre vorrei allattarla – ha spiegato in un’intervista a “Tv, sorrisi e canzoni” - Sono davvero felice. L’ho desiderata talmente tanto che mi sembra ancora impossibile. A volte mi chiedo se sia un sogno. Poi la guardo e mi rendo conto che è vera”.

