Totti, Ilary Blasi e il caso dei Rolex. L'avvocato della conduttrice smentisce la sparizione di 5 orologi: «Ecco cosa è successo»

La notizia, circolata sui siti, era che Ilary Blasi avrebbe denunciato la sparizione di cinque Rolex della collezione il cui «affidamento congiunto» vedrebbe coinvolto anche l'ex marito Francesco Totti. La conduttrice avrebbe anche sottolineato la mancanza di altri beni quali borse e gioielli e di essere in possesso di solo due o tre degli orologi di lusso.

Il caso dei rolex di Totti e Ilary Blasi. L'avvocato della conduttrice chiarisce cosa è avvenuto

Oggi l'avvocato Alessandro Simeone, legale della conduttrice de L'Isola dei famosi, ha inviato una rettifica in cui chiarisce cosa è accaduto. In particolare: «Non è vero che Ilary Blasi avrebbe denunciato la sparizione di 5 rolex della collezione del marito e non è vero che la mia assistita avrebbe dovuto riportare "nella cassetta di sicurezza cointestata tutti gli orologi regalati dall'ex marito".

Non è vero che "mancherebbe un prezioso Daytona Rainbow del valore di 1 milione di euro"».

Ma cosa è successo? «Il procedimento - sottolinea l'avvocato Simeone - ha ad oggetto n.4 orologi e non 5 né un'intera collezione: la signora Blasi ha reiterato le contestazioni, già mosse sin dal primo grado di giudizio, inerenti alle pretese possessorie del marito per 2 dei 4 orologi richiesti. La proprietà degli orologi dovrà essere accertata nell'ambito di un giudizio che nessuna delle parti ha ancora iniziato: il Tribunale di Roma, accogliendo una delle richieste della Signora Blasi, ha disposto che gli orologi nella disponibilità della mia assistita non siano restituiti al marito ma che rimangano nel compossesso di entrambi i coniugi. Gli orologi in questione non devono essere depositati nella inesistente cassetta di sicurezza cointestata che, peraltro, per motivi non dipendenti dalla mia assistita, oggi è inesistente. La signora Blasi ha da tempo, e non certo da oggi, manifestato la propria disponibilità a concordare, esattamente come previsto dal provvedimento del Tribunale, le modalità con le quali deve essere esercitato il compossesso sugli orologi - tra i quali il Daytona Rainbow - il cui valore di listino è pari a 100.000 euro e non a un milione».