Francesca Pascale e Paola Turci, oggi il matrimonio: festa al castello di Velona. Berlusconi? Forse regalo in arrivo

Francesca Pascale e Paola Turci oggi spose. La coppia è pronta alle nozze, o meglio all'unione civile, davanti al sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli. Il primo cittadino del comune in provincia di Siena assicura che si tratterà di una cerimonia sobria, che lascerà velocemente spazio ai festeggiamenti nel castello di Velona, sulle colline della Val d'Orcia.

Il regalo di Silvio Berlusconi

Pochi invitati, ma è impossibile non chiedersi se tra questi potrebbe esserci anche Silvio Berlusconi. Il Cav, secondo quanto racconta Mario Ajello sul Messaggero, sarebbe tranquillo e persino contento dell'unione. Per il momento sono arrivati gli auguri un altro Berlusconi, Paolo, mentre da Silvio - secondo i bene informati in Forza Italia - potrebbe arrivare persino un regalo per Francesca Pascale e Paola Turci. Che cosa? Ma un gioiello, in pieno stile berlusconiano.

Il ricevimento al castello di Velona

Tornando al ricevimento, vale la pena ricordare che il castello di Velona, immerso tra le vigne da cui si ricava il famoso Brunello di Montalcino, 19 anni fa attirò l'attenzione proprio di Silvio Berlusconi. L'allora premier e fidanzato della Pascale era intenzionato a comprarlo, ma poi non se ne fece nulla. Si dice a causa della cattiva accoglienza avuta nella valle, ma lui ha sempre negato. A oggi il castello è una dimora di lusso con accesso diretto alle acque termali e con camere dal prezzo che si aggira dagli 834 euro a notte per la "Superior Suite", fino ai 1.639 euro per la "Junior Suite con terrazza panoramica Unesco View".