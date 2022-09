Paola Turci compie gli anni: lo scatto romantico e la dedica della moglie Francesca Pascale

Paola Turci ha compiuto gli anni il 12 settembre. È stato un compleanno speciale per la cantante, che oltre ad aver spento 58 candeline, è stato anche il primo da sposata. La compagna, Francesca Pascale per l'occasione ha pubblicato su Instagram uno scatto romantico insieme all’artista di 21 anni più grande, dedicandole un dolce messaggio.

Il dolce messaggio

L’ex di Silvio Berlusconi ha postato nelle Instagram stories un momento di intimità tra le due. La foto è stata scattatta nel letto della coppia, mentre si mostrano sorridenti e con gli occhi chiusi si scambiano un tenero gesto di affetto. «Buon compleanno, amore gigante», ha scritto Francesca Pascale.

E a corredo della foto, ha aggiunto A te di Jovanotti come colonna sonora, riprendendo i versi più romantici del brano: «A te che mi hai trovato all'angolo coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro pronto a difendermi, con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te».

Le due hanno convolato a nozze lo scorso 2 luglio nel Comune di Montalcino, in provincia di Siena. Da quel momento non perdono occasione per dichiararsi amore l’una per l’altra e questo non poteva di certo mancare durante il giorno del compleanno di Paola. Infatti, non è tardata ad arrivare la sua risposta. La Turci ha ricondiviso lo stesso scatto e ha scritto: «Sei la più bella del mondo. Ti amo».

L'incidente

Non è noto sapere come le due neo spose abbiano trascorso la giornata. Anche se l'unica cosa certa è che la cantante, a causa di brutta caduta che le ha causato un trauma cranico e il ricovero, sta trascorrendo le ultime settimane in ospedale.